Гарик Харламов год не решался на этот шаг и все-таки разошелся с женой

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус оказалась разлучницей для семьи резидента Камеди Клаб Гарика «Бульдога» Харламова. Недавно стало известно, что Кристина и Гарик встречаются уже на протяжении одного года.

Об отношениях на протяжении всего этого времени знали только близкие друзья Гарика, его товарищи по шоу "Comedy Club", от всех посторонних глаз влюбленным удавалось скрываться. Не знала об измене мужа и его официальная супруга Юлия.









Известно также, что во время новогодних праздников, Кристина и Гарик провели три дня в Риге, где телеведущий снял для девушки роскошный президентский люкс, площадью более 100 квадратных метров. Более того, СМИ сообщают, будто бы жена Гарика и вовсе съехала из их общей квартиры, собрав вещи.

Харламов и Асмус никак не комментируют эту информацию.

Напомним, Харламов и его супруга Юлия Лещенко поженились в начале сентября 2010 года после семи лет знакомства.



