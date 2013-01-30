Собчак закрутила новый роман. Теперь - Виторган

Близкая подруга Ксении Собчак решила не останавливаться: после того, как она в прямом эфире на радио поделилась новостью о расставании Собчак и Яшина, девушка решила теперь рассказать и о новом романе Ксюши.

На своей страничке в Интернете Ника впервые подтвердила, что Собчак встречается с актером Максимом Виторганом. Причем Ника пророчит Ксении ни больше, ни меньше как счастливое замужество!

Напомним, с Максимом, сыном известного актера Эммануила Виторгана, Ксения впервые вышла в свет в конце декабря прошлого года. Пара появилась на премьере мультфильма «Снежная королева».



