Таня Буланова уверяет, что не променяла мужа-футболиста на музыканта

Певице Татьяне Булановой пришлось очередной раз опровергнуть слухи о том, что она разводится с мужем - футболистом Владиславом Радимовым. В СМИ появилась информация, что пара - певица и спортсмен - распалась и Татьяна Буланова уже начала встречаться с экс-музыкантом группы "Турбомода" Александром Поповым.

Артистка не предполагает, почему постоянно муссируется тема ее развода. Буланова пояснила, что с Поповым они записывали песню. В минувшие выходные в интервью на телеканале НТВ певица Таня Буланова утвердительно заявила, что они с Владом не разводятся.

Некоторое время назад артистка жаловалась, что из-за работы и гастролей им с мужем приходится часто расставаться. Однажды они уже были на грани развода, но спасли свою любовь, поехав вместе отдыхать.

Напомним, и у Булановой, и у Радимова это не первый брак. Когда они поженились, у Влада уже была дочь Саша, а у Татьяны - сын Саша. Артистка родила футболисту сына.