Елена Ваенга поделилась секретом, как быстро уложить спать малыша

Певица Елена Ваенга — молодая мама. Сына Ванечку она родила 10 августа 2012 года. Артистка боится, что мальчик вырастет капризным, и воспитывает его в строгости с самого младенчества. У Елены не забалуешь, она соблюдает правило - никаких капризов.

Артистка не нанимала для первенца няню. Ухаживать за Ваней ей помогают бабушки и родственники. Недавно на помощь к певице приехала ее мама из Североморска.

Но малыш быстро подчинил себе бабушку, научился вить веревки, пишет «7 Дней».



По словам Елены, когда сын капризничает, бабушка просто наклоняется к любимому внуку в кроватку и спрашивает ласковым голосом, почему он не спит.

Ваенга подключается, если уговоры не действуют. Она призналась, что в доме становится сразу тихо, как только она громко произносит: «Я сейчас как встану и подойду к тебе!».

На днях Елена Ваенга отметила день рождения. Поклонники звезды российского шансона на ее официальном сайте разместили видеопоздравление.