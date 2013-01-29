Участник реалити-шоу "Дом 2" Алексей Самсонов в родной Волгоград приехал погостить у родных. 27 января он должен был лететь обратно в Москву. Вылет чуть не сорвался. Молодой человек пытался провезти в самолете пистолет.

Конечно, разрешение на ношение травматического оружия у Самсонова имелось с собой, но он не знал, что на транспортировку оружия требуется другой документ, пишет «КП».

- Алексей Самсонов успел до вылета самолета доехать до дома и оставить пистолет там, - комментируют в пресс-службе УТ МВД России по ПФО. - При повторном досмотре оружие не обнаружено.



