Анфиса Чехова страшно удивилась: оказывается, она умерла

В некоторых изданиях сегодня прошла сенсационная информация о том, что умерла популярная российская актриса и телеведущая 35-летняя Анфиса Чехова. Утверждалось,что она убита.



Издания не скупились на подробности, якобы, найдено изуродованное тело знаменитости, Анфису жестоко убили. Сегодня об этом написала сама Анфиса Чехова на своей страничке в социальной сети, прокомментировав: «Удивительное рядом». "Что я нашла:"











