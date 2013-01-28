Для Алексея Воробьева ищут врачей в Китае (ВИДЕО)

Врачи не могут гарантировать того, что известный певец Алексей Воробьев сможет вернуться к творческой деятельности. Предстоящие концерты певца пришлось перенести на неопределенный срок.

Главный редактор журнала "7 дней" Екатерина Рождественская сообщила в своем "Твиттере", что врачей, которые помогут поставить певца на ноги, уже ищут в Китае. "Узнала новости о Воробьеве. Есть улучшения, продюсер уже в Китае, договаривается с лучшими спецами по иглоукалыванию", – сообщила она.

Ранее «АН» сообщали: певец Алексей Воробьев, попавший в ДТП в Лос-Анджелесе, парализован.



