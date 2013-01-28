Ксения Бородина из "дома-2" повезла Михаила Терехина на лечение в Таиланд
28 января 2013, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина со своим любимым мужчиной участником этого же проекта
Михаилом Терехиным решила отдохнуть в солнечном Таиланде.
На остров Самуи взяли и дочку Ксюши Марусю.
Но перед самым вылетом у Михаила прихватило спину. Начали лечение уколами. Терехин надеется, что облегчение принесет тайский массаж. Надеемся, возлюбленный Ксюши Бородиной хорошо перенес длительный перелет и поправит здоровье на курорте.