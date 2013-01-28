Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина со своим любимым мужчиной участником этого же проекта

Михаилом Терехиным решила отдохнуть в солнечном Таиланде.

На остров Самуи взяли и дочку Ксюши Марусю.

Но перед самым вылетом у Михаила прихватило спину. Начали лечение уколами. Терехин надеется, что облегчение принесет тайский массаж. Надеемся, возлюбленный Ксюши Бородиной хорошо перенес длительный перелет и поправит здоровье на курорте.