Аллегрова не захотела помочь бывшему мужу, которому грозит 15 лет тюрьмы

Императрица российской эстрады Ирина Аллегрова отказалась помогать бывшему мужу Игорю Капусте, находящемуся в СИЗО, и ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В воскресенье в передаче «Ты не поверишь» на НТВ сестра Игоря Капусты рассказала, о беде, в какую попал мужчина.

Капуста якобы взял у своего друга автомобиль, а в сидении находились наркотики. Автомобиль, за рулем которого находился бывший муж известной певицы, задержали силовики. Игоря арестовали. Ведется следствие.

Сестра Игоря Капусты позвонила Ирине Аллегровой. Но артистка отказалась подключать свои знакомства и вызволять бывшего мужа. Родственница попавшего в беду мужчины наняла адвоката — друга семьи, он пообещал отстаивать интересы Игоря бесплатно. Но потом выставил счет в размере 2 миллионов рублей. Таких денег у сестры Капусты нет. Она вновь позвонила Аллегровой.

Но певица снова отказалась помогать бывшему супругу. Сестра Игоря Капусты не осуждает артистку, даже отлично понимает ее.

Но вспоминает, какая любовь была у Ирины Аллегровой и Игоря Капусты.