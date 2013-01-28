Жанна Фриске выбрала клинику, где на свет появится ее первенец
28 января 2013, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники певицы Жанны Фриске не смогут сейчас посещать ее выступления, но четко следят за событиями в жизни беременной артистки. Жанна, напомним, улетела в США, где живет в Майами и готовится к родам.
В Майами певица уже выбрала клинику, где весной на свет появится ее первый ребенок. Она уже отметила высокий профессионализм врачей. Жанна тщательно следит за своим питание - и ей, и будущему малышу сейчас, как никогда, нужны витамины.
Фриске всегда уделяет большое внимание своей фигуре. И в интересном положении Жанна занимается специальной зарядкой для беременных под наблюдением опытного инструктора.
Жанна Фриске будет рожать в присутствии близких, родные уже готовятся к поездке. А любимый - отец будущего малыша Дмитрий Шепелев - сейчас в Майами. Пара наслаждается морем, солнцем. В Россию певица вернется только в конце лета.
Первые фотографии беременной Жанны Фриске из Майами появились в Интернете неделю назад.