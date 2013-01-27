Балерина Анастасия Волочкова, накануне поведавшая всем и вся в Твиттере, что отец ее дочери Игорь Вдовин должен ей крупную сумму денег и призвавшая его забыть и её и их общую дочь Ариадну, сегодня неожиданно смягчилась.

"Люди,будьте добрее..У нас с @IgorAVdovin многое неоднозначно..Как и у многих,наверняка..Это Жизнь.Если решусь поведать-вы узнаете первыми", - снова коснулась личного Волочкова в Твиттере.