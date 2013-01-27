Певец Дима Колдун стал отцом

Исполнитель Дмитрий Колдун в январе стал отцом, но не стал распространяться о столь радостном событии СМИ, первенец Колдуна и его супруга Виктория уже дома, роды прошли в Минске, имя новорожденного не разглашается.

В интервью Колдун кратко и ясно сказал, что они с супругой очень счастливы.