Волочкова, поскандалившая с Вдовиным, улетела на гастроли (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, поскандалившая с бывшим спутником жизни Игорем Вдовиным, улетела на гастроли в Нижний Тагил, о чём, как водится, написала в Твиттере, выложив новое фото.

"А я уже здесь!!!", - написала Волочкова в Твиттере под снимком.









Анастасия Волочкова не забыла и опубликовать фото оформления сцены, где ей предстоит выступить.

"Сегодня мой концерт в Нижнем Тагиле. Начало тура.Красивое у меня оформление сцены?..", - спрашивает у поклонников балерина.