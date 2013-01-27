Волочкова, поскандалившая с Вдовиным, улетела на гастроли (ФОТО)
27 января 2013, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова, поскандалившая с бывшим спутником жизни Игорем Вдовиным, улетела на гастроли в Нижний Тагил, о чём, как водится, написала в Твиттере, выложив новое фото.
"А я уже здесь!!!", - написала Волочкова в Твиттере под снимком.
Анастасия Волочкова не забыла и опубликовать фото оформления сцены, где ей предстоит выступить.
"Сегодня мой концерт в Нижнем Тагиле. Начало тура.Красивое у меня оформление сцены?..", - спрашивает у поклонников балерина.