Ксения Бородина попала в автомобильную пробку на Ленинградке

Телеведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина в субботу вечером попала в автомобильную пробку на Ленинградском шоссе в Москве и сразу предупредила в Твиттере о сложной дорожной ситуации.

"На ленинградке какой то кошмар!!!!! Если кто в аэропорт выходите за 4 часа!! Мы вышли и еще тащимся!!! Уже и задним ходом тоже проехали", - написала Бородина в Твиттере (орфография автора сохранена - ред.).