Всю правду об Алексее Воробьеве знает Катерина фон Гечмен-Вальдек

Российский певец и актер Алексей Воробьев, состояние здоровья которого продолжает оставаться тяжелым после автокатастрофы в США, потерял память, сообщила Катерина фон Гечмен-Вальдек.

Продюсер передала порталу 7дней.ru фото Алексея Воробьева, сделанное ею в Лос-Анджелесской клинике:

"В прессе появились сообщения, что случившееся с Лешей - это пиар-компания. В сложившейся ситуации, чтобы защитить Алексея и его семью от обвинений, я вынуждена опубликовать одну из фотографий, которые были сделаны мною исключительно для Лешиного личного архива. Спасибо всем, кто поддерживает Алексея, эта помощь ему сейчас очень нужна, передает портал.

"АН" писали, что в минувшую среду мать серьезно разбившегося в ДТП в Лос-Анджелесе артиста Алексея Воробьева, которому 19 января, на Крещение, исполнилось 25 лет, Надежда Воробьева рассказала о состоянии своего сына