Волочкова, призвавшая Вдовина забыть её и дочь, получила в подарок звезду (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, призвавшая Игоря Вдовина забыть её и их общую дочь, получила в подарок звезду, в четверг Волочкова отметила день рождения, фото именного сертификата звезды балерина выложила в Твиттере.

После просьбы Вдовина оставить его в покое, Волочкова разгневалась и всё в том же Твиттере сообщила, что её бывший спутник жизни должен ей "много денег".

Спустя несколько часов Анастасия поделилась радостью с поклонниками - ей подарили звезду.