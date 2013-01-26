Легкомысленная связь с Кристен Стюарт стоила Руперту Сандерсу семьи

Легкомысленная связь с актрисой Кристен Стюарт стоила режиссёру Руперту Сандерсу семьи, супруга режиссёра Либерти Росс выполнила своё обещание и подала заявление на развод, в котором просит единоличной опеки над детьми.

Решение актрисы и модели - финал скандала, разразившегося прошлым летом, когда актрису Кристен Стюарт папарацци застали в объятьях режиссёра Руперта Сандерса. В итоге интрижка стала достоянием публики, а бойфренд актрисы - Роберт Паттинсон - оказался в неловком положении.

Брак Сандерса тоже, видимо, подошёл к концу, Сандерс успел ответить на иск супруги, он требует совместной опеки над детьми и настаивает, чтобы расходы на бракоразводный процесс и воспитание малышей были разделены между бывшими супругами.

Режиссер публично уверял, что его связь с Кристен была самой страшной ошибкой его жизни и просил Либерти Росс не разводится, но, как видно, Росс измены не простила.