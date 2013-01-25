Певец Алексей Воробьев, попавший в ДТП в Лос-Анджелесе, парализован. Об этом сообщила продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек порталу "7 дней". По ее словам, у певца парализована левая сторона тела, он в сознании, но не помнит, что с ним произошло.

Накануне продюсер навещала Алексея в госпитале, куда его доставили после аварии.

Между тем, в полиции Лос-Анджелеса сообщили, что по их данным, подобной аварии 23 января в городе не было, передает Собеседник.ру.

Напомним, кабриолет, за рулем которого находился Алексей Воробьев, столкнулся в Лос-Анджелесе с другой машиной, мчавшейся на большой скорости, в тот момент, когда певец спешил с одного концерта на другой.