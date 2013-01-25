Как худела модель Елена Кулецкая

Вопрос как похудеть без ущерба для здоровья актуален не только для обычных девушке, но и для моделей с мировым именем. Елена Кулецкая начала работать в Париже с 18 лет. Поработав во Франции, девушка покоряла Америку. Сейчас она живет на три страны — Франция, США, Россия.

В Москве Лена работает телеведущей на одном из музыкальных каналов, ведет светские мероприятия, снимается в рекламе.

С проблемой лишнего веса модели пришлось столкнуться в начале своей модельной карьеры. Вкусные в Париже круассаны. Они и сказались на весе Лены очень быстро.

Модель пыталась сидеть на кефирной, овощной и фруктовой диете. Худела. Но срывалась и срывалась на чипсы и шоколадки. Но работа есть работа. Приходилось выполнять требования. Кулецкой удалось подобрать себе рациональное меню. По словам Лены, многие ее коллеги.

используют смуси. Это приготовленный в блендере густой фруктовый коктейль. Ингредиенты могут быть разные.

Елена использует зеленые яблоки, киви, листья шпината, кресс-салат, горсть тыквенных семечек. Такой коктейль отлично подходит для завтрака. После него кожа просто светится изнутри.

По ее мнению, при проблеме с лишним весом полезны на обед и на ужин жидкие блюда, овощные супы-пюре, пишет «7 Дней». Три—пять дней такого режима избавят вас как минимум от двух кило.

В Европе Елена Кулецкая научилась есть здоровую пищу — отказалась от хлеба с маслом и с колбасой, стала больше употреблять салаты, мясо или рыбу приготовленные на гриле.

Но маленький кусочек тортика изредка себе позволяет.

Правда, иногда может позволить себе и кусочек тортика. Но если она его ела сегодня, то на следующий день будет есть меньше. Елена призналась, что когда мужчины ее приглашают в ресторан, она не ломается и не отказывается от еды.