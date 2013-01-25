Почему звезда 90-х Алена Апина круто изменила свою жизнь

Певица, экс-солистка группы "Комбинация" Алена Апина круто изменила свою жизнь. Известная певица, кумир девченок работает в школе, учительницей музыки. На такой шаг артистку подтолкнула дочка Ксения.

Коллеги удивились, почему Апина ушла со сцены. А поклонники считают, что Алена могла бы еще зажигать на концертах, как это делают сейчас другие звезды 90-х.

Алена Апина опровергла, что хочет чему-то научить детей. Оказывается, она пришла в школу, чтобы попробовать себя.

Ее дочка Ксюша — школьница. Вот артистка и решила "пощупать детей и своего собственного ребенка изнутри". Проверить, какие такие другие сейчас дети. По словам Апиной, она интуитивно понимала, что дети гораздо лучше, чем их родители.

Она хотела убедиться в своей правоте.

Оказывается, Алену потрясли слово дочки, когда она возвращаясь из школы говорит, что ненавидит эту музыку. Апина считает, что урок музыки и урок пения - это совершенно разные вещи. По мнению артистки, уроки музыки гораздо важнее.