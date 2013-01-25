Игорь Вдовин публично попросил Анастасию Волочкову оставить его в покое

Видимо, Анастасия Волочкова "перегнула палку", открыто поблагодарив бывшего возлюбленного Игоря Вдовина за якобы подаренное балерине платье, в Твиттере Вдовин оставил запись, попросив Волочкову оставить его в покое.

Сегодня утром Волочкова в Твиттере поблагодарила Вдовина, который, якобы, подарил ей платье к бенефису, однако спустя полчаса Вдовин ответил балерине, что она что-то перепутала, а спустя ещё пару минут Вдовин и вовсе попросил Волочкову оставить его в покое.

"Ты что то путаешь. Я не дарил тебе платье. И прошу оставить меня в покое", - коротко и лаконично ответил Вдовин Волочковой.