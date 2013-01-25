Волочкова поблагодарила Игоря Вдовина за подаренное ей платье (ФОТО)
25 января 2013, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила в Твиттере отца своей дочери Игоря Вдовина за подаренное ей платье "необыкновенной красоты", фото в котором, естественно, сразу выложила в свой блог на радость поклонникам.
"Дорогой @Igoravdovin Спасибо за необыкновенной красоты платье ко дню моего Бенефиса", - подписала Анастасия Волочкова это фото.
Ранее АН сообщили, что празднование своего дня рождения Волочкова завершила в компании лучшей подруги.