Волочкова поблагодарила Игоря Вдовина за подаренное ей платье (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила в Твиттере отца своей дочери Игоря Вдовина за подаренное ей платье "необыкновенной красоты", фото в котором, естественно, сразу выложила в свой блог на радость поклонникам.

"Дорогой @Igoravdovin Спасибо за необыкновенной красоты платье ко дню моего Бенефиса", - подписала Анастасия Волочкова это фото.









Ранее АН сообщили, что празднование своего дня рождения Волочкова завершила в компании лучшей подруги.