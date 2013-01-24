Жанна Фриске рассказала, почему улетела рожать в Майами

Одна из самых сексуальных звезд шоу-бизнеса Жанна Фриске рассказала, почему решила рожать первого ребенка в США в Майами. Певица особо никому не комментирует свое интересно положение.

Вместе с любимым, так Жанна называет отца будущего ребенка телеведущего Дмитрия Шепелева, они улетели в Соединенные Штаты. Близким друзьям 38-летняя Фриске поведала, что в Майами очень благоприятный климат для беременных и малышей. И рожать ей будет в курортном городе намного легче, чем в душной Москве. Она наблюдается у врачей. И отметила их большой профессионализм.



Жанна и Дмитрий пока не решили, будет ли будущий отец присутствовать на родах. Но известно, что к ним приедут близкие родственники из Москвы. Поддержать Фриске собираются мать, отец и младшая сестра.

А сейчас будущие родители прекрасно проводят время, отдыхают у моря, занимаются шопингом. С Жанной в Майами прилетела Лера Кудрявцева.

Напомним, в Майами своего третьего ребенка - дочку Клавочку - родила Кристина Орбакайте.