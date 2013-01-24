Алексей Воробьев после ДТП пришел в сознание

О состоянии певца Алексея Воробьева после ДТП написала Екатерина Рождественская со слов продюсера артиста Катерины Гечмен-Вальдек. "Пришел в себя, лежит в больнице", — написала в своем Твиттере главный редактор журнала "7 дней" Екатерина Рождественская.

Продюсер Воробьева отказалась сама что-либо комментировать, передает РИА Новости. В США во вторник утром по московскому времени в кабриолет Алексея Воробьева на всей скорости врезалась машина. Российский артист был госпитализирован.

Поступали разные сообщения о его состоянии. Накануне он был без сознания.

По последней информации директора артиста Леонида Дзюника, у Воробьева черепно-мозговая травма. Переломов у Алексея нет. На Крещение Алексею исполнилось 25 лет. Его мать Надежда Воробьева рассказала: "Я думаю, Господь его сохранит".

В Лос-Анджелесе уроженец Тулы Алексей Воробьев записывал новый альбом. В 2011 году певец принял участие в международном конкурсе "Евровидение", где занял 16-е место.