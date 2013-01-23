Меладзе будет содержать до совершеннолетия детей сбитой женщины

Продюсер, композитор Константин Меладзе возьмет на содержание до совершеннолетия маленьких детей женщины Анны Пищало, сбитой им на автомобиле "Лексус" 27 декабря прошлого года на трассе "Киев-Обухов".

Какую-то сумму, как пишут СМИ, 30 тысяч долларов, пятилетнему Даниилу и двухлетней Софии музыкант уже перечислил. Сколько ежемесячно будет перечислять Меладзе семье погибшей - не сообщается.

Погибшая Анна Пищало ранее работала в стоматологической клинике, в связи с рождением второго ребенка ушла в декретный отпуск. Женщина с семьей проживала в поселке Козин Киевской области.

Константин Меладзе проходит по делу как свидетель. ДТП произошло возле транспортной остановки "Пятихатка". 30-летняя женщина скончалась на месте.



Водитель не пытался скрыться с места происшествия. Он остановился, сам вызвал милицию и скорую помощь. Меладзе не скрывал, что за рулем "Лексуса" был он сам. Проверка алкотестером показала, что он был трезв.