У певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике родился сын Милан

Колумбийская певица Шакира и футболист испанского клуба "Барселона" и сборной Испании Жерар Пике впервые стали родителями. Шакира родила сына. Пара назвала первенца Милан. Молодая мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Малыш весит 6 фунтов (около 3 кг).

Поп-звезде Шакире 35 лет, она на 10 лет старше защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Родители пошутили, что маленький Милан с рождения стал членом футбольного клуба "Барселона". Пике, дед которого был вице-президентом "Барселоны", начинал карьеру в молодежных командах клуба, а 2008 году вернулся в испанский клуб профессиональным игроком.

Шакира и Жерар Пике пояснили, что Милан сына назвали в связи с тем, что это имя имеет значение

на разных языках: в славянских языках имя "Милан" восходит к словам "дорогой" и "милостивый", на древнеримском обозначает "трудолюбивый", а на санскрите - "единство".