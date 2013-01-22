Стала известна правда об отце ребенка Алисы Гребенщиковой

Несостоявшаяся свекровь Алисы Гребенщиковой рассказала об отце сына актрисы. Алиса Гребенщикова прожила с известным оператором Сергеем Дандуряном в гражданском браке 5 лет. Ее сыну Алеше четыре годика. Она воспитывает малыша одна.

Мама Сергея Дандуряна рассказала, что проблемы в семье ее сына и Алисы начались в тот момент, когда девушка стала участницей шоу "Ледниковый период".

Сергей противился участию любимой в проекте, боялся возможных травм. Когда он узнал о беременности жены — именно женой он считал тогда Алису, - предлагал официально зарегистрировать брак.

Мать Дандуряна рассказала, что Алису не очень волновало хозяйство. Когда актриса родила сына, сразу ушла от гражданского мужа. Сняла в Подмосковье дачу.

Бывшая свекровь ни разу не увидела малыша. Женщина предложила молодой матери сделать анализ ДНК. На что Алиса ответила, что прекрасно знает, кто является отцом ее ребенка, пишет "ЭГ".

Мать Сергея Дандуряна предполагает, что отец сына Алисы Гребенщиковой — знаменитый фигурист Илья Авербух. Напомним, Авербух был тренером Алисы на проекте.