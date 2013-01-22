Николай Басков ищет себе новую танцовщицу

Самый голосистый блондин, талантливый тамада, популярный певец Николай Басков вдохновился после новогодних каникул с балериной Анастасией Волочковой и захотел себе танцовщицу. Ему нужна девушка в подтанцовку.

Басков объявил кастинг, о чем написал в своем Твиттере: «Кастинг! В мой коллектив требуется танцовщица на постоянную работу. Основные требования: рост — 167-171 см, сценическая внешность, профессиональная хореографическая подготовка». Он указал и номер телефона, по которому можно справиться о вакансии в коллективе Баскова.

В Твиттер же ему пока пишут только коллеги по шоу-бизнесу: «Могу ли я прислать Вам свое фото на кастинг? У меня рост на 6 см выше, но я могу быть в белых тапочках без каблуков». Такую запись оставил пользователь с ником Alibasov_Bari.

А модель Дмитрий Савчук задал вопрос певцу: «Я готов! Когда приступать, Николай?», пишет «7 Дней».

Поклонники Баскова так и не поняли, почему они с Настей Волочковой отдыхают на Мальдивах. Кто же муж Анастасии?