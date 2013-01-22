Участнице «Дома-2» Ксении Бородиной женское счастье дается со слезами

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина растит дочку Марусю, у нее есть любимый мужчина. Но женское счастье звезде реалити-шоу дается не просто. Ксюша призналась, что самое главное для нее в жизни - семья.

В передаче «Чистосердечное признание» участвовала и мама Бородиной Инна Булатовна. Она отметила, что ее дочь всего добилась сама, Ксения - популярна, успешна, работает на телевидении, снимается в глянцевых издания. Но ей необходимо, чтобы дома ждал муж, дети.

Мама Ксении Бородиной призналась, что до сих пор чувствует себя очень виноватой перед дочерью. Когда Ксюша была еще малышкой, в лихие 90-е у Инны Булатовны случился страстный роман с иностранцем. Молодая женщина уехала к своему возлюбленному в Италию.

Ксюша осталась с бабушкой. Она скучала. Мама присылала дочке подарки. А жизнь в те годы была такая, что бабушке, чтобы растить девочку, приходилось выменивать подарки на еду. Позже Ксения начала ездить в Италию, подружилась с отчимом. Сейчас у них у всех прекрасные отношения.

Брак с первым мужем у Бородиной продлился недолго. Но Ксения делает все, чтобы ее дочка Маруся была счастлива. Бородина рассказала, что родители Юрия Будагова берут внучку и говорят Ксении спасибо за то, что она так хорошо воспитывает девочку.

Маленькая Маруся привыкла к возлюбленному мамы Михаилу Терехину. Но он не всегда бывает терпелив. Дочка Ксюши обижается, когда мамин друг строго делает ей замечание. Ксения старается сгладить острые углы.