Волочкова проводила День объятий и поблагодарила Баскова за башмачки (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова отметила свой день рождения провела День объятий с близкими и поблагодарила Баскова за башмачки, подаренные ухажером ей на Мальдивских островах, о чём сообщила в Твиттере.

Сначала Волочкова поблагодарила Баскова за башмачки: "Дорогой @NikolaiBaskov !! Спасибо за Мальдивские башмачки! Сегодня надела.."

А затем рассказала, что отметила и День объятий: "А вчера в День моего Рождения эти обьятия были светлыми и теплыми. Особенно для Ариадны".