Алена Водонаева с помощью семейных фото опровергла развод

Телеведущая, экс-участица реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раздражается, когда видит в Интернете и где-то услышит разговоры о ее личной жизни.

Алену взбесили последние слухи о том, что ее муж подал на развод. Красотка даже серьезно предупредила в своем блоге: "Личная жизнь эти личная жизнь и никто не любит, когда в нее суются чужие. Какая бы не была Санта-Барбара у людей, и когда у них происходят свадьбы-разводы-роды-похороны это их личное дело! Моя Жизнь и МОЯ СЕМЬЯ - это частная территория, на которую я никого не пускала и не пускаю! Все! Тема закрыта!"

Теледива также разместила фото, на котором она вместе с мужем и сыном Богданом. Слухи о разводе Алены Водонаевой - утка?