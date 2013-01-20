Стас Садальский подарил Тамаре Гвердцители фото с мальчиками и трусиками

Актер и блогер Стас Садальский подарил оригинальное фото на день рождения знаменитой певице Тамаре Гвердцители. Актриса отмечает день рождения 18 января.

Садальский в своем блоге в ЖЖ написал Тамаре поздравление: «Я поздравляю ее, шлю самые теплые признания в любви и

хочу, чтобы вы послушали в ее исполнении песню Экимяна и Рябинина «Цветет сирень».

Песня старенькая, но очень жаль, что она давно ее не исполняет на концертах...(((».

Он разместил фотографию, на которой маленькая Гвердцители сидит на траве в окружение двух таких же малышей - мальчишек. У нее в руках трусики. По этому поводу Садальский написал: «Она мало изменилась с тех пор, только поклонников вокруг нее прибавилось».