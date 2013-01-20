Популярная телеведущая Ксения Собчак вернется в реалити-шоу "Дом-2". Мать Ксении экс-сенатор Людмила Нарусова написала в своем Твиттере: "Ксюша скоро вернется в "Дом-2", радуйтесь, идиоты!".

Телеканал ТНТ, в эфире которого выходит скандальная программа, информацию о возвращения Ксении Собчак в "Дом-2" пока не подтвердил, пишет "Экспресс-газета".

Ксения и Людмила Нарусова общаются своеобразно. Возможно, сообщение матери телеведущей -

просто удачная шутка. Напомним, Ксения Собчак со скандалом ушла с телеканала в 2012 году. Официальная версия заключалась в том, что контракт Собчак с ТНТ закончился. Но одной из самых версий ее ухода, которую обсуждали блогеры, была оппозиционная деятельность Ксении.