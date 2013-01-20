В Интернете появилась вся правда об отношениях двух звезд российского шоу-бизнеса балерины Анастасии Волочковой и певца, самого популярного нашего блондина Николая Баскова.

Это сделал экстрасенс Павсикакий Богданов. Волочкова и Басков так интересно провели зимние каникулы на Мальдивах, что их поклонники уже не знают, верить или все же нет, что они якобы пара. В Сети появились фото, где Волочкова и Басков вдвоем развлекаются и чудят на Мальдивах. Они чуть не голые сфотографировались в море, обнимаются, целуются. Есть фото, где балерина запечатлена в океане загорелая, счастливая, в объятиях самого голосистого блондина России. При любой возможности она демонстрирует части своего прекрасного тела. Грудь Волочковой не впервые попадает в объектив. А на последних фото к ней еще прильнул Басков.

Фанатки Николая в растерянности, к чему им готовиться? Настя тоже ранее рассказывала, что всегда отдыхает в компании Игоря - отца своей дочки.

К счастью, всю правду увидел экстрасенс Павсикакий Богданов в гороскопе Волочковой и Баскова.

По словам Богданова, Николай Басков скоро женится, причем официально, пойдет в ЗАГС.

Экстрасенс знает, что час и время артиста настало,. Но перемен в личной жизни Насти Павсекакию пока не видно. «Вместе с тем, на этом этапе между @volochkova_a и@nikolaibaskov есть отношения, правда по энергетике они совсем разные. Счастья Вам друзья!», - пояснил Богданов.