Певица Ева Польна вся в романах, она волнуется

Певица Ева Польна вся в романах. Артистка после напряженной работы в эти дни отдыхает во Вьетнаме. По словам известной певицы - Вьетнам - это "солнце, море, манго и виндсёрф".

На своей страничке в одной из соцсетей Ева Польна призналась о романах. Она волнуется.

"Прочитала за неделю две книги. Абсолютно разные. Чего и хотелось, собственно говоря. Акунин и Барикко. Ощущения диаметрально противоположные! При всем уважении к творчеству Бориса Акунина, про "Черный город" как-то уж очень почувствовалось: что контракт аж на 16 книг, а эта 14-я, и надо было закончить эту эпопею с несчастным Фандориным. И все устали — и герой, и автор, и читатель. В общем, конъюнктурка((И легкий, красивый, волшебный "Мистер Гвин" Алессандро Барикко. Его проза — еще одна причина выучить итальянский... В запасе есть еще один роман. Волнуюсь))", — призналась Польна поклонникам.

Певица нтересуется: "А вы что любите читать на отдыхе? Что открыли для себя интересного в литературе за последнее время? Колитесь) Делитесь))".

Польна разместила свои фото: "Вторую неделю лежу на пляже смотрю и мечтаю о морских путешествиях)".