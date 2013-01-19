Антон и Виктория Макарские признались, благодаря чему зачали дочь

Супруги Антон Макарский и Виктория Морозова более 10 лет мечтали о ребенке. Они сразу, как только поженились, ждали малыша. Но Вика не могла забеременеть.

Врачи говорили, что здоровы оба. Артисты молились, вместе посещали святые места, храмы. И однажды один священник посоветовал Виктории и Антону искупаться в святой воде в Крещение. Батюшка велел при погружении в крещенскую воду обязательно думать о том, как у них появиться малыш. Макарские послушали совет священника. Они действительно в Крещение искупались вдвоем. И Виктория сразу же забеременела. В сентябре прошлого года на Святой земле у артистов появилась на свет дочка. Макарским даже ранее снилось, что будет девочка и назовут ее Машей. Появление на свет своей дочки Марии Вика и Антон считают настоящим чудом.

Молодой отец после рождения первенца рассказал, что любимая жена подарила ему 3 килограмма абсолютного счастья.