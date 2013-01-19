Во Франции наглым образом ограбили звезду Голливуда

Звезда Голливуда, 38-летняя актриса Хилари Суонк стала жертвой ограбления в пригороде Парижа: злоумышленник вырвал у нее из рук сумочку и скрылся. Инцидент произошел 18 января в предместье Сен-Дени.

Актриса ехала в такси. Все произошло в считанные минуты, когда машина стояла на светофоре. Вор разбил заднее стекло и выхватил сумку у Суонк.

Актриса пока не прокомментировала случившееся, сообщает vz.ru.

Суонк получила два «Оскара» за роли в фильмах «Парни не плачут» (1999) и «Малышка на миллион» (2005), она является второй актрисой после Джоди Фостер, которой удалось завоевать эти престижные награды до 30 лет.