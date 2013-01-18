Любимый беременной Жанны Фриске чуть не пострадал от грабителей в Майами

Любимый беременной певицы Жанны Фриске чуть не пострадал от грабителей в Майами. Дмитрий Шепелев вместе с Жанной находится сейчас на американском курорте. Пара не просто готовится к родам, а спокойно отдыхает, посещает кафе, магазины.

Обычно они занимаются шопингом вместе. Но на днях Дмитрий поехал в магазин за продуктами на велосипеде. И чуть не стал жертвой грабителя.

О том, как удалось задержать вора, любимый Жанны Фриске описал подробно на своей страничке в Facebook: "Майами. День. Пустая парковка. По центру одиноко стоит мой велик. Выхожу из магазина, вижу дед старый кряхтит, возле велосипеда подскакивает, ногу задрать не может, никак через раму не перемахнет. Цепь охранную уже отстегнул, а вскарабкаться не получается. Стою, смеюсь. "Это же не ваш, сэр!" - говорю. Подхожу. Улыбнулся мне дед в ответ виновато и ключи от замка протягивает. Не бежит". По словам телеведущего, мужчина был "под мухой". "Что, - спрашиваю, - не задался денек?". Развел он руками и сел на бордюр свою бормотуху допивать. А я про себя думаю, до чего же люди здесь все-таки улыбчивые", рассказал Шепелев.

Напомним, в Майами зимой слетаются на отдых звезды российского шоу-бизнеса: Фриске прилетела с любимым и Лерой Кудрявцевой. В доме Филиппа Киркорова шикарно отметили день рождения Андрея Малахова.