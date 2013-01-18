Миллионер из России стал предметом страсти бывшей участницы Spice Girls певицы Джери Холлиуэлл, у артистки начался роман с российским миллионером Антоном Кажубовски, пишут таблоиды Великобритании.

Певица и бизнесмен познакомились в канун Рождества, парочка уже посетила в Рим и различные места Великобритании.

В прошлом у Джерри громкие романы с певцом Робби Уильямсом и комиком Расселом Брендом.