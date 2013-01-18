Бывшая возлюбленная Мела Гибсона Оксана Григорьева напала на своих адвокатов

Бывшая возлюбленная звезды Голливуда Мела Гибсона, мать его младшего ребенка Оксана Григорьева напала на адвокатов, обвинив их в лишении ее и дочери жилья.

Напомним, расставание актера и уроженки России проходило со страшным скандалом. С помощью адвокатов Оксаны Григорьевой между ней и отцом ее дочери Малом Гибсоном было заключено соглашение в 2011 года, по которому она получила 750 тысяч долларов. Актер также содержать дом, в котором будет проживать Григорьева с ребенком до совершеннолетия их общей дочери.

Теперь бывшая подруга актера недовольна, что адвокаты Рон Лиц и Дэниел Горовиц убедили ее подписать документ, фактически лишающий ее прав на дом. Заключенное в 2011 году соглашение лишает экс-подругу Гибсона права выдвигать ему новые требования, сообщает TMZ.

Оксана Григорьева опять обратилась в суд, требуя справедливости. Ее адвокат Горовиц возмущен, почему этой женщине все время нужно сражаться. Даже с теми, кто больше всех о ней заботится, отметил он. Защитники Григорьевой считают, что она могла бы

спокойно жить, растить ребенка, заниматься музыкой.