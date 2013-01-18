Супруги Рудковская и Плющенко отказались продать фото новорожденного сына

Супруги Рудковская и Плющенко отказались продать СМИ фото новорожденного сына, 6 января у супругов родился общий ребенок, мальчика назвали Александром, имя крестного отца и матери для малыша пока не названы.

Яна Рудковская в Твиттере написала, что ей поступает масса предложений о публикации первого фото новорожденного: "Житья от них нет, все как будто с ума посходили! Поступают различные предложения. Например, японцы готовы заплатить 50 000 долларов за фотографию малыша. Но мы всем отказали".