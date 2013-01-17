Яна Рудковская прокомментировала собственное фото в бикини (ФОТО)

Продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская прокомментировала собственное фото в бикини, в начале января Рудковская родила общего с Евгением Плющенко сына, после родов Рудковская села на жесткую диету.

Рудковская хочет вернуть былую форму, учитывая целеустремленность молодой мамы, ей это, безусловно, удастся.

"Да, были времена, но руки не опускаем)", - так комментирует Рудковская свой снимок в бикини.