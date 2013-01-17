Слухи о родах Оксаны Акиньшиной оказались всего лишь слухами
17 января 2013, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
17 января 2013, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
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"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов