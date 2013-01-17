Слухи о родах Оксаны Акиньшиной оказались всего лишь слухами

В среду СМИ сообщили о том, что Оксана Акиньшина во второй раз стала мамой, однако агент звезды картин "Сестры" и "Стиляги" Роман Кокорев опроверг эти данные, заявив, что 25-актриса пока не родила.

По словам Кокорева, Оксана находится заграницей. "Оксане рожать со дня на день, мы обязательно обо всем расскажем в официальном заявлении, проявите капельку терпения!", - сказал агент Акиньшиной в интервью СМИ.