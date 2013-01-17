Балерине Анастасии Волочковой трудно вернуться к работе после отдыха на Мальдивах, около десяти дней артистка провела на островах в Индийском океане, Твиттер Волочковой пополнился новыми фото в компании Николая Баскова.

После солнечных и жарких (во всех смыслах) каникул, Волочковой трудно вернуться к труду балерины.

"Как же непросто после Мальдив возвращаться к физическому труду и повседневным заботам...", - с грустью признается в Твиттере Анастасия Волочкова.