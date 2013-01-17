Анастасии Волочковой трудно вернуться к работе после отдыха на Мальдивах
17 января 2013, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Балерине Анастасии Волочковой трудно вернуться к работе после отдыха на Мальдивах, около десяти дней артистка провела на островах в Индийском океане, Твиттер Волочковой пополнился новыми фото в компании Николая Баскова.
После солнечных и жарких (во всех смыслах) каникул, Волочковой трудно вернуться к труду балерины.
"Как же непросто после Мальдив возвращаться к физическому труду и повседневным заботам...", - с грустью признается в Твиттере Анастасия Волочкова.