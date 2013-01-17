Едва закончилась пиар-компания "Сумерек", как Паттинсон и Стюарт расстались, как и подозревали журналисты и поклонники, "воссоединение" бывшей пары актеров оказалось лишь пиар-акцией, необходимой для рекламы картины.

Все-таки поклонники верят, что раньше Паттинсона и Стюарт связывали настоящие чувства.

Напоминаем, Паттинсон не смог простить Кристен Стюарт измену с режиссером фильма "Белоснежка" Сандерсом.СМИ США ранее сообщили, что актриса Кристен Стюарт согласилась сниматься в продолжении "Белоснежки", несмотря на явную пикантность ситуации.