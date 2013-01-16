Жанна Фриске в компании любимого и Леры Кудрявцевой занимается шопингом

Первые фотографии беременной Жанны Фриске из Майами появились в Интернете неделю назад. Певица прилетела в Америку с любимым и подругой - телеведущей Лерой Кудрявцевой. Любимый - так называет Жанна отца своего будущего ребенка телеведущего Дмитрия Шепелева.

Папарацци засняли очередной раз Фриске в компании любимого и Леры в Майами в одном из магазинов. Животик Жанны растет, и ей приходится периодически менять наряды. На отдыхе на американском курорте Фриске уже абсолютно не скрывает свое интересное положение. Далеко от Москвы наши звезды могут позволить себе свободно отдохнуть, посидеть в кафе, заняться шопингом, и одеться так - как им нравится.

Напомним, Жанна Фриске, отработав на съемках новогодних программ, прилетела в Майами готовиться к родам. С ней ее любимый мужчина. Лера Кудрявцева также Америку посещает не впервые. Как-то она отдыхала с певцом Сергеем Лазаревым. В этом году она отпраздновала в Майами день рождения Андрея Малахова.