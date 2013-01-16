София Ротару стала бабушкой в третий раз

Знаменитая певица и любимица миллионов россиян Софии Ротару стала бабушкой в третий раз. Но внучку аристке подарил не родной сын Руслан. Пополнение произошло в семье любимой племянницы Софии Михайловны.

Дочь Аурелии Ротару, родной сестры певицы, стала мамой. Анастасия всегда была для народной артистки, как дочь. Поэтому новорожденная девочка для Софии Ротару как родная внучка.

У певицы уже есть двое внуков - дети сына Анатолия и невестки Светланы: 18-летний Анатолий и 11-летняя София.