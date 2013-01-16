София Ротару стала бабушкой в третий раз
16 января 2013, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая певица и любимица миллионов россиян Софии Ротару стала бабушкой в третий раз. Но внучку аристке подарил не родной сын Руслан. Пополнение произошло в семье любимой племянницы Софии Михайловны.
Дочь Аурелии Ротару, родной сестры певицы, стала мамой. Анастасия всегда была для народной артистки, как дочь. Поэтому новорожденная девочка для Софии Ротару как родная внучка.
У певицы уже есть двое внуков - дети сына Анатолия и невестки Светланы: 18-летний Анатолий и 11-летняя София.