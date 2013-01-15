Актриса Наталья Рудова отдыхает в США в компании  сумасшедших

Известная актриса театра и кино Наталья Рудова на отдыхе в компании сумасшедших мечтает об идеальном мужчине. Красавица-блондинка, как и многие звезды российского шоу-бизнеса проводит зимние каникулы на американском курорте со своими друзьями.

Благодаря соцсетям, она может ежедневно делиться впечатлениями со своими поклонниками.

Наташа не только рассказывает о солнечном побережье США, но и отвечает на вопросы. В Твиттере она описала свой идеал мужчины: только с удовольствием делится с читателями «Твиттера»: «Какой мой идеал мужчины? Хм... Он просто должен сводить меня с ума...»

Рудова также рассказала поклонникам о том, что не может забыть: «Ты никогда не сможешь забыть то, что хочешь забыть больше всего», сообщает 7 Дней. «Компания сумасшедшая))) Гуляю целыми днями… Каждый день круче предыдущего!)» «Уже поменяла билет))) Должна была улетать 13-го… Но не могу, здесь очень хорошо))) Останусь на подольше)», — сообщила Наталья.

Напомним, в Майами сейчас отдыхает Кристина Орбакайте с семьей.

Телеведущая Лера Кудрявцева даже оставила молодого возлюбленного одного и рванула в солнечный город. Лера в своем Твиттере рассказала, как отметили день рождения Андрея Малахова: «Как обычно @fkirkorov самый гостеприимный хозяин!были ВСЕ! Человек 60- включая Наоми Кэмпбелл! Фил- спасибо за вечер».

А Жанна Фриске с любимым мужчиной и отцом будущего ребенка также сейчас проводит время в Америке. Ее фото попало в Интернет.