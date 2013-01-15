Абрамович предоставил беременной Жуковой вертолет для шопинга
15 января 2013, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Олигарх с Дашей проводят новогодние каникулы на острове Сен-Бартс. Тревожась о здоровье беременной подруги, Абрамович нанял для нее вертолет. Теперь Дарья Жукова даже в гости или за покупками отправляется по воздуху.
Папарацци успели заснять, как вертолет подлетел к гигантской яхте Абрамовича «Эклипс» и приземлился прямо на палубе.
Кроме Дарьи, которая вернулась со своего ежедневного шопинга, в вертолете сидел и двухлетний наследник империи олигарха – его сын Аарон, сообщает eg.ru.