Абрамович предоставил беременной Жуковой вертолет для шопинга

Олигарх с Дашей проводят новогодние каникулы на острове Сен-Бартс. Тревожась о здоровье беременной подруги, Абрамович нанял для нее вертолет. Теперь Дарья Жукова даже в гости или за покупками отправляется по воздуху.

Папарацци успели заснять, как вертолет подлетел к гигантской яхте Абрамовича «Эклипс» и приземлился прямо на палубе.

Кроме Дарьи, которая вернулась со своего ежедневного шопинга, в вертолете сидел и двухлетний наследник империи олигарха – его сын Аарон, сообщает eg.ru.