Одна из самых ярких участниц реалити-шоу "Дом-2" Катя Колесниченко теперь еще прослыла и драчуньей.

Екатерина никак не может устроить личную жизнь в периметре телестройки.

В последнее время она наставляет парней из "Дома-2", которые не торопятся строить отношения.

На днях ее нравоучения закончились кровью. Катя очередной раз завелась, и это надоело новичку шоу Андрею Соколовскому.

Парень сзади подкрался к девушке, хотел прикрыть ей рот пластырем. Но Катя заметила опасность и начала атаку. На подмогу ей прибежала Варвара Третьякова. Товарка Колесниченко ударила "новосела" "Дома-2" по голове передатчиком. Удар оказался такой силу, что у парня появилась кровь.



К счастью, череп молодого человека остался крепким. Но Ксения Бородина наказала девиц, отправив в комнату-"одиночку".